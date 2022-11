جهاز تعويض عصبي يعيد لرجل مشلول القدرة على التعبير

قال باحثون من جامعة كاليفورنيا- سان فرانسيسكو الأمريكية إن رجلًا مشلولًا غير قادر على الكلام أو طباعة الأحرف، نجح في التعبير بأكثر من ألف كلمة بفضل جهاز تعويض عصبي يترجم موجاته الدماغية إلى عبارات فعلية.

وقال شون ميتزغر، وهو المعد الأول للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “نيتشر كوميونيكيشن”، إن جملة المريض المفضلة كانت “لا شيء مستحيل”.

وأثبت فريق الجامعة العام الماضي أن بإمكان واجهة تربط بين الدماغ والكمبيوتر التعبير باللغة المحكية بخمسين كلمة متداولة كان الرجل يحاول النطق بها.

أما الدراسة الجديدة فقد أثبتت أن الواجهة قادرة على تفكيك 26 حرفًا من الأبجدية اللفظية العالمية التي يستخدمها الرجل لنطق الكلمات بصمت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ميتزغر أن الرجل كان ينطق كلمات تدل حروفها الأولى على الحروف التي تتكون منها الكلمة التي يريد نطقها، ثم تستخدم الواجهة نظامًا يضع نماذج بيانية لغوية في الوقت الفعلي لتحديد الكلمات أو الأخطاء المكتشفة في تسلسل الحروف المنطوقة.

وبذلك تمكن الباحثون من فك شفرة أكثر من 1150 كلمة، وأظهرت عملية محاكاة أنه يمكن زيادة مجموعة المفردات لتصل إلى أكثر من 9000 كلمة، “أي عدد الكلمات التي يستخدمها معظم الناس على مدار عام”، بحسب ميتزغر.

واستطاعت الواجهة فك شفرة حوالي 29 حرفًا في الدقيقة، بمعدل خطأ يبلغ 6%، أي ما يقرب من 7 كلمات في الدقيقة.

