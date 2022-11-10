تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 10 نوفمبر/تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
مباشر- الدوحة
10.00 مكة المكرمة.
سفينة “إم إس سي وورلد يوروبا” تصل الدوحة لتكون بمثابة فندق عائم خلال كأس العالم 2022.
مباشر- بيروت
10.30 مكة المكرمة.
لبنان يتسلم 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
مباشر- الدوحة
11.00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للإعلان عن توسعة مطار حمد الدولي.
مباشر- تونس
12.00 مكة المكرمة.
الاتحاد التونسي للشغل يناقش سعي الحكومة بيع مؤسسات عمومية بالبلاد.
مباشر- برلين
14.00 مكة المكرمة.
مؤتمر لإعلان التشكيلة النهائية للمنتخب الألماني بكأس العالم في قطر 2022.
مباشر- طرابلس
14.30 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.
غزة-مباشر
16.00 مكة المكرمة.
إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات.
مباشر- جنيف
16.00 مكة المكرمة.
جلسة استماع للجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة.
مباشر- الدوحة
16.30 مكة المكرمة.
جولة ترصد أجواء بطولة كأس العالم في قطر قبل انطلاقها في العشرين من الشهر الجاري.
مباشر- سوريا
17.00 مكة المكرمة.
جولة ترصد الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات عفرين واستعدادهم لفصل الشتاء.