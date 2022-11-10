تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 10 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

مباشر- الدوحة

10.00 مكة المكرمة.

سفينة “إم إس سي وورلد يوروبا” تصل الدوحة لتكون بمثابة فندق عائم خلال كأس العالم 2022.

مباشر- بيروت

10.30 مكة المكرمة.

لبنان يتسلم 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

مباشر- الدوحة

11.00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن توسعة مطار حمد الدولي.

مباشر- تونس

12.00 مكة المكرمة.

الاتحاد التونسي للشغل يناقش سعي الحكومة بيع مؤسسات عمومية بالبلاد.

مباشر- برلين

14.00 مكة المكرمة.

مؤتمر لإعلان التشكيلة النهائية للمنتخب الألماني بكأس العالم في قطر 2022.

مباشر- طرابلس

14.30 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

غزة-مباشر

16.00 مكة المكرمة.

إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات.

مباشر- جنيف

16.00 مكة المكرمة.

جلسة استماع للجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة.

مباشر- الدوحة

16.30 مكة المكرمة.

جولة ترصد أجواء بطولة كأس العالم في قطر قبل انطلاقها في العشرين من الشهر الجاري.

مباشر- سوريا

17.00 مكة المكرمة.

جولة ترصد الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات عفرين واستعدادهم لفصل الشتاء.