ناسا تهدم المبنى 4200 بعد 63 عاما.. ما قصته؟ (فيديو)

هدمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المبنى 4200، وهو المقر الرئيسي لمركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لها في هنتسفيل بولاية ألاباما باستخدام المتفجرات.

وقالت ناسا في بيان إن المبنى المدمر كان مقرًّا رئيسيًّا للمركز على مدار 63 عامًا، واتُّخذ قرار الهدم لقِدمه وصعوبة ترميمه بسبب التكاليف الباهظة.

ووفقًا للوكالة، فقد صُمم في هذا المبنى صاروخ (ساتورن 5) الذي أرسل رواد الفضاء الأوائل إلى القمر في عام 1969، بالإضافة إلى مركبات الإطلاق الأخرى.

وكان من المقرر في الأصل تحديث المبنى عام 2030، لكن المهندسين وجدوا مشاكل هيكلية في ألواح الجدران الخارجية عام 2020، وقررت ناسا أنه من المنطقي هدم المبنى بدلاً من إصلاحه وصيانته.

وقال موقع (ذا سبيس) الأمريكي إن المبنى هُدم بانفجار داخلي خاضع للتحكم أدى إلى سقوطه في بضع ثوان فقط.

وقال مسؤولو الوكالة في البيان ذاته “قرار الهدم يؤلمنا، كان المبنى موطنًا لآلاف من أعضاء فريق مارشال على مدى 6 عقود، كما قاد تطوير الصواريخ في الستينيات والسبعينيات”.

وأضاف البيان “أُرشفت آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق الأخرى، وأتيحت للاستخدام العام من قِبل مكتبة الكونغرس الأمريكية لتاريخ المباني والسجل الهندسي الأمريكي التاريخي”.

