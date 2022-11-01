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كيف تم ترتيب سور القرآن الكريم؟ (فيديو)

القرآن الكريم
رجل يقرأ القرآن الكريم (الفرنسية)
1/11/2022

قال أستاذ القراءات وعلوم القرآن في جامعة قطر الدكتور عبد السلام المجيدي إن ترتيب السور في القرآن الكريم من عند الله تعالى.

وأضاف الدكتور المجيدي في لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر أن هناك إجماعًا بين العلماء على أن ترتيب سور القرآن الكريم وعددها هو من عند الله تعالى.

وأوضح أن السور المكية هي التي نزلت قبل هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة، أما السور المدنية فهي التي نزلت بعد الهجرة من مكة.

ويذاع (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر كل جمعة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر