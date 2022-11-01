كيف تم ترتيب سور القرآن الكريم؟ (فيديو)

قال أستاذ القراءات وعلوم القرآن في جامعة قطر الدكتور عبد السلام المجيدي إن ترتيب السور في القرآن الكريم من عند الله تعالى.

وأضاف الدكتور المجيدي في لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر أن هناك إجماعًا بين العلماء على أن ترتيب سور القرآن الكريم وعددها هو من عند الله تعالى.

وأوضح أن السور المكية هي التي نزلت قبل هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة، أما السور المدنية فهي التي نزلت بعد الهجرة من مكة.

هل ترتيب السور وعددها في القرآن الكريم من عند الله أم هو ترتيب بشري؟ مع الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة قطر الحلقة كاملة https://t.co/RdcRYMk6CT pic.twitter.com/KVGhLIuz9L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2022

ويذاع (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر كل جمعة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.