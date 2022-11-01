“سفراء النظافة”.. حملة تطوعية من شباب عراقيين لتنظيف بلادهم (فيديو)

شارك متطوعون من حملة “سفراء النظافة” العراقية في تنظيف ضفاف شط العرب في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

وسفراء النظافة هي “حملة تطوعية لتنظيم تجمعات تنظيف الأماكن العامة ونشر ثقافة النظافة”، وفقًا لما ذكرته صفحتها على فيسبوك.

وتعتمد الحملة على شبان متطوعين في تنظيف مكان ما، كما يقدّم أصحاب المطاعم ومحال الحلوى دعمًا للمشاركين في صورة وجبات بعد قيامهم بعملهم.

ويشمل عمل الحملة تنظيف الأماكن العامة -مثل ضفاف نهرَي دجلة والفرات- من القمامة والمخلفات، وتهيئة المكان أمام المواطنين للاستمتاع به.

كما تتلقى الحملة مساعدات من برنامج “تعافي” الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.