الدفع مقابل العلامة الزرقاء.. تويتر يعتزم فرض رسوم على أصحاب الحسابات الموثقة

أفادت تقارير صحفية أن شركة تويتر تعتزم فرض رسوم على أصحاب الحسابات الموثقة من مستخدمي الموقع.

ونقل موقع “ذا بلاتفورمر” الإلكتروني عن مصادر لم يسمها قولها إن الإدارة الجديدة لموقع التواصل الاجتماعي تدرس بقوة تحصيل مبلغ 4.99 دولارات شهريا من الحسابات الموثقة لتظل تحتفظ بهذه العلامة.

وأكمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار، وأصبح المدير الوحيد وتخلّى عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

وأوضح الموقع أن المديرين التنفيذيين أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في مناقشة الخطوة ووضع خطط مرتبطة بالمشروع.

من ناحية أخرى، ذكر موقع “ذا فيرج” الإلكتروني أن الإدارة الجديدة تعتزم فرض رسوم قدرها 19.99 دولارا من أجل توثيق المستخدمين الجدد.

وأشار “ذا فيرج” إلى أن الموظفين العاملين على المهمة مُنحوا مهلة منذ أول أمس الأحد لتطبيق الأمر بحلول 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أو مغادرة مناصبهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن أعداد الحسابات الموثقة على تويتر تبلغ نحو 300 ألف حساب.

وأشارت بلومبرغ إلى أن التزام نصف من يحملون العلامة الزرقاء فقط بدفع الرسوم، سيجعل الشركة تجني 36 مليون دولار سنويًّا.

واستدرك التقرير بأن هذا الرقم ليس كبيرا بالنسبة لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصل رقم عائداته من الإعلانات في الربع الثاني من سنة 2022، إلى مليار و200 مليون دولار.

وتابع: “لكنها يمكن أن تكون بداية لأرباح متنامية يحققها ماسك، إذا قدم عروضا لأصحاب العلامة الزرقاء”.

واعتبرت أن الوتيرة السريعة التي ينهجها ماسك في التغيير، هي رسالة إلى الإدارة السابقة لتويتر التي كان يرى أنها “تسير على نهج بطيء” قائم على الإجماع للتغيير.

وأضافت الوكالة أنه، خلال الأيام الثلاثة الماضية التي أصبح فيها ماسك المدير الوحيد لتويتر، قام بـ”تغييرات جذرية، منها خفض عدد الوظائف”، وأشار إلى أن نهج الشركة كان “فوضويا ومربكا” لـ”حرية التعبير”.