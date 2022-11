إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر ويسيطر على الموقع منفردا

حلّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجلس إدارة تويتر بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق، وأصبح يتولى السيطرة على الموقع منفردا.

وأظهرت وثائق قدمت، أمس الاثنين، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الملياردير الذي أتم صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار، أصبح المدير الوحيد وتخلّى عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX

— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022