نجا بأعجوبة.. سيارة تمر من فوق طفل يمني (فيديو)
8/10/2022
تداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجاة طفل بأعجوبة من الموت بعد أن سقط تحت سيارة.
ويظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا مثبتة في محطة بنزين في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، الطفل وهو يتحرك باتجاه السيارة قبل أن يحاول تسلقها من المقدمة.
وفجأة تحركت السيارة مما أثر على توازن الطفل فسقط أمامها.
ومرت السيارة من فوق الطفل، لكنه ظهر مرة أخرى وهو سليم ولم يصب بأذى.
مشهد صادم التقطته كاميرا مثبتة في محطة بترول بمدينة قعطبة اليمنية. خروج طفل من بين عجلات سيارة سالما بعد أن كان يحاول اللهو بمقدمتها.#اليمن pic.twitter.com/pQUdhcP3Sb
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر