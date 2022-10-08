نجا بأعجوبة.. سيارة تمر من فوق طفل يمني (فيديو)

تداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجاة طفل بأعجوبة من الموت بعد أن سقط تحت سيارة.

ويظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا مثبتة في محطة بنزين في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، الطفل وهو يتحرك باتجاه السيارة قبل أن يحاول تسلقها من المقدمة.

وفجأة تحركت السيارة مما أثر على توازن الطفل فسقط أمامها.

ومرت السيارة من فوق الطفل، لكنه ظهر مرة أخرى وهو سليم ولم يصب بأذى.