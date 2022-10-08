بعد سنوات من التأجيل.. ماسك يعلن بدء تسلا إنتاج شاحنات كهربائية

أعلن إيلون ماسك، مالك ورئيس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، بدء الشركة في إنتاج شاحنات تعمل بالكهرباء بعد سنوات من التأجيل.

وقال ماسك إنه من المقرر تسليم الشاحنات لشركة بيبسي في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه لم يكشف عن عدد الشاحنات التي سيتم تسليمها.

وأضاف أن مدى الشاحنات يبلغ نحو 800 كيلومتر.

وكشف ماسك في نهاية 2017 عن الشاحنات من طراز “تسلا سيمي” وتعهد حينها ببدء الإنتاج في عام 2019.

غير أن تسلا فضلت لاحقا استخدام القدرات القائمة في إنتاج البطاريات لسيارات الركاب مثل “موديل 3” و”موديل واي “.

وأعلن ماسك في أغسطس/آب الماضي أن التسليم المبدئي للشاحنات سوف يبدأ بنهاية العام.

وتتعهد تسلا بأن تكون تكلفة شاحناتها الكهربائية أقل من شاحنات الديزل التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكهرباء الرخيصة في محطات تسلا للشحن السريع بالولايات المتحدة، وكذلك سهولة الصيانة.