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لسبب غريب.. رجل يضرب منشدين صوفيين خلال احتفال بالمولد النبوي (فيديو)

السودان المولد النبوي
مسيرة في العاصمة السودانية الخرطوم إجياء لذكرى المولد النبوي (غيتي)
8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202202:44 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلًا وهو يضرب منشدين صوفيين خلال احتفال بالمولد النبوي في مدينة نيالا بدارفور غربي السودان.

ويظهر المقطع الرجل وهو يقترب من المنصة التي يجلس عليها المنشدون، ثم يقذفهم بكرسي ويحاول ضربهم.

إلا أن مصادر للجزيرة مباشر قالت إن الرجل تأثر بما ينشدونه، وهو أمر يحدث خلال الإنشاد بالاحتفالات الدينية ويسمى بـ”الانجذاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر