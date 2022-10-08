لسبب غريب.. رجل يضرب منشدين صوفيين خلال احتفال بالمولد النبوي (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلًا وهو يضرب منشدين صوفيين خلال احتفال بالمولد النبوي في مدينة نيالا بدارفور غربي السودان.

ويظهر المقطع الرجل وهو يقترب من المنصة التي يجلس عليها المنشدون، ثم يقذفهم بكرسي ويحاول ضربهم.

من شدة تأثره.. رجل يضرب "مدّاحين" بالكراسي خلال أحد الاحتفالات بالمولد النبوي في مدينة نيالا السودانية • عادةٌ أثناء الاحتفالات بما يسمى "الانجذاب" pic.twitter.com/zb8uSw7J9Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2022

إلا أن مصادر للجزيرة مباشر قالت إن الرجل تأثر بما ينشدونه، وهو أمر يحدث خلال الإنشاد بالاحتفالات الدينية ويسمى بـ”الانجذاب”.