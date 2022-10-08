عمياء ولكن.. إطلاق اسم لاعب صربي بارز على حشرة مُكتشفة حديثا فما السر؟

أعلن علماء صرب اكتشافهم نوعًا جديدًا من الحشرات قرروا إطلاق اسم نوفاك ديوكوفيتش عليه تكريمًا لبطل كرة المضرب، وذلك لتمتّع هذا الحيوان الصغير بصفتي السرعة والصمود.

وعُثر على حشرة (دوفاليوس ديوكوفيتشي) داخل كهف يقع في أحد الجبال بغرب صربيا، حسبما أفاد نيكولا فيزوفيتش -وهو أحد أعضاء الفريق الذي حقق هذا الاكتشاف- لوكالة الصحافة الفرنسية.

عمياء بقرون استشعار بالغة الطول

وقال الأستاذ في كلية علوم الأحياء في بلغراد، إن الكائن المُكتشف هو “حشرة صغيرة عمياء بصورة تامة وتفتقد المادة التي تعطي الجلد لونًا، لكنها تتمتع بأرجل طويلة وقرون استشعار طويلة جدًّا”.

وقرّر الباحثون منح الحشرة اسم البطل الصربي الحائز 21 لقبًا في البطولات الكبرى لكرة المضرب، بسبب خصائص السرعة والصمود والقوة والمرونة التي تتميّز بها.

Beetle named after Novak Djokovic by Serbian scientists https://t.co/8oPzPyntvW — The Guardian (@guardian) October 8, 2022

مفترس يعيش تحت الأرض

وقال فيزوفيتش إن الحشرة “تمثل مفترسًا يعيش تحت الأرض في حين أن نوفاك هو بمثابة مفترس في ملاعب التنس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكل فيها نوفاك ديوكوفيتش مصدر إلهام للعلماء، ففي العام الماضي، أُطلق على حلزون من نوع حلازين المياه العذبة اكتُشف في مونتينيغرو اسم ترافونيانا ديوكوفيتشي.