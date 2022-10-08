أغرقا الأرض حليبا.. “نباتيان” يقتحمان متجرا في لندن ويُتلفان منتجاته الحيوانية (فيديو)

اقتحم ناشطان نباتيان متجرًا في لندن، أمس الجمعة، وأتلفا الحليب ومنتجات الألبان أمام أعين الزبائن والعاملين فيه.

وحاول أفراد الأمن الخاص إخراج الناشطَين من المتجر، بعد أن سكبوا كميات كبيرة من الحليب على الأرض.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن أحد الناشطَين اعتبر أن زميلته تعرضت للاعتداء عندما ساعد أحد الزبائن رجال الأمن على منعها من إتلاف السلع.

وأظهر مقطع فيديو -صوّره أحد الموجودين بالمتجر- أن زبونًا مدّ ذراعه في وجه فرنانديز لمنعها من التقدم نحو السلع.

وأفادت الصحيفة بأن رجال الأمن الخاص تعمدوا عدم التدخل، وذكر أحدهم أنه ليس مسموحًا لهم بذلك، قبل أن يعبّر الزبائن عن امتعاضهم.

ونقلت الصحيفة عن شرطة لندن أنها لم تعتقل أحدًا، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.

وتأتي الواقعة ضمن أنشطة احتجاجية لناشطين نباتيين داخل المتاجر التي تبيع لحومًا ومنتجات الحيوانات.