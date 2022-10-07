كُفّ البصر ولم تعجز الهمّة.. “عبدالهادي” طالب سوداني يتفوق في الثانوية ويطمح للمزيد (فيديو)

تفوّق الطالب السوداني الكفيف عبد الهادي بشير في امتحانات الثانوية العامة بحصوله على نسبة نجاح بلغت 93.6%، وحدد العلوم الإدارية لدراسته المستقبلية.

وعن التفوق يقول عبد الهادي إنه كان يذاكر دروسه على مراحل يبدؤها بمراجعة كل درس في اليوم الذي يقدّم فيه، وفي عطلة يومَي الجمعة والسبت يراجع دروسه جميعها.

وتميز الطالب السوداني عبد الهادي بسرعة الحفظ وهو ما ساعده كثيرًا، كما وجد دعمًا كبيرًا من أسرته وأصدقائه.

وقال إنه كان يعاني صعوبات في تلقي العلم بسبب عدم وجود المعينات التي تساعد من هم في مثل حالته، لكن الوضع تحسّن بعد إدخال طريقة برايل التي تيسّر تدريس الطلاب المكفوفي البصر.

وشكر عبد الهادي منظمة “رؤية” التي تعمل في مجال مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنها قدمت لهم الكثير من المساعدة.

وقال عنه والده، إن عبد الهادي لا يعطي انطباعا أبدا بأنه كفيف البصر، وأكد أن الأسرة تكنّ له كل الحب والتقدير وأنه يبادلهم الاحترام والحب.

وهنأت منظمة “رؤية لتأهيل المكفوفين” عبد الهادي وعددًا من زملائه بالنجاح في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام.

وقالت إن العديد منهم أحرزوا نسبًا أعلى من 80% وأولهم عبد الهادي بشير الذي نجح بنسبة 93.6%.