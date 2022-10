أب يستخدم طفله الرضيع درعا بشريا للهروب من الشرطة.. وهذه كانت النتيجة (شاهد)

تمكنت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية من إلقاء القبض على مشتبه فيه بعد أن حاول الهرب مستخدمًا طفله الرضيع درعًا بشريًّا، خلال مواجهة متوترة مع ضباط الأمن.

وأظهر مقطع مصور بثته شرطة مقاطعة فلاغلر وتداوله ناشطون ووسائل إعلام محلية، براندون ماثيو دوغلاس ليونر (27 عامًا) وهو يمسك طفله الرضيع ويحاول الاحتماء به من رجال الشرطة المسلحين الذين أحاطوا به مدعومين بالكلاب البوليسية.

وتمكنت الشرطة من إنقاذ الرضيع من بين يدي والده بعدما صوّب أحد الضباط مسدسًا كهربائيًّا باتجاه الوالد عقب مواجهة قصيرة ليسقط على الأرض في نهاية المطاف.

من جانبه، أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة فلاغلر في بيان أن الشرطة تحركت لإلقاء القبض على المشتبه فيه بعد أن قدمت امرأة بلاغًا الأسبوع الماضي بأن صديقها براندون ليونر اختطف ابنهما البالغ من العمر عاما واحدا، تحت تهديد السلاح.

ورصد رجال الأمن ليونر وهو يقود سيارته بتهور في مكان قريب حاملًا طفله بين ذراعيه، وحاولوا في البداية إيقاف السيارة لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وتسبب الازدحام المروري في إجبار المشتبه فيه على ترك السيارة قرب أحد مراكز التسوق والخروج منها حاملًا الطفل بين يديه، ثم تمكن أحد رجال الشرطة من إجباره على تركه.

وواصل ليونر مقاومة الاعتقال إلى أن تمّ إخضاعه أخيرًا بمساعدة كلب بوليسي.

A 27-year-old Palm Coast resident faces charges after he abducted a small child while armed with a gun and led deputies on a chase which ended in a standoff at a fast food restaurant’s parking lot.

