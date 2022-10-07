بأكثر من 5 آلاف جنيه.. مصري يحكي تفاصيل شراء أغلى علبتي عصير (فيديو)

حكى مدون مصري تفاصيل واقعة غريبة لشراء أغلى علبتي عصير، وذلك بمبلغ 5060 جنيهًا مصريًا (نحو 257 دولارا أمريكيا)، في واقعة احتيال إلكتروني.

وقال المدون إنه اشترى هاتفًا محمولًا عبر الإنترنت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، من أحد مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة.

وتابع “وصلت الطلبية وفتحتها أمام المندوب لأشعر بصدمة غريبة، إذ كانت الطرد المرسل لي عبارة عن علبتي عصير، وهما أغلى علبتي عصير اشتريتهما في حياتي”.

في #مصر .. علبتا عصير بـ 5 آلاف جنيه! .. ما القصة؟ pic.twitter.com/QQ9Aqr4aFo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 6, 2022

واستطرد “رغم أن الموضوع يثير الضيق لكنه مضحك في الوقت نفسه”.

وأشار المدون المصري إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقه من هذه الشركة.

وتفاعل عدد من رواد منصات التواصل مع الواقعة الغريبة، وحثّه البعض على طلب تعويض مناسب مقابل هذا الاستخفاف والاحتيال الإلكتروني.