عبر الجزيرة مباشر.. متابعون يذكرون مناقب أساتذتهم في اليوم العالمي للمعلم (فيديو)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمعلم الذي أقرته “اليونسكو” لإحياء ذكرى توقيع توصيتها ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين وحقوقهم ومسؤولياتهم.

وبمناسبة يوم المعلم، شارك أشخاص تهنئتهم ومباركتهم لمعلميهم عبر الجزيرة مباشر، ووجهوا لهم التحية والتقدير.

وقال أحد المشاركين “أثر المعلم على المجتمع كبير، فهو يخرج أشخاصًا في كل مجال، من طبيب إلى مهندس وطيار وحتى التاجر الناجح الصادق”.

وأضاف أنه لولا المعلم “لعم الفساد والقتل والإرهاب، ولما شاهدنا هذا التطور في العالم”.

وقال طالب يمني في التسجيل الذي أرسله “أوجه رسالة شكر إلى معلم اللغة العربية في بلادي، الذي كان بمثابة منارة علم، وكان مرجعًا لي ولكثير من الطلاب”.

وتمنى أحدهم أن يراه أستاذه في تسجيله الذي يبث على الجزيرة مباشر، وقال إنه “قدم لنا الكثير، كان على علم جيد، أستاذ في قمة الإبداع، يمتاز بالتربية والتنظيم والأخلاق”.

وترحم آخر على “معلمين أفاضل كان لهم باع في التعليم في قريتي في السودان”.

واحتفى محرك البحث غوغل باليوم العالمي للمعلمين، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية أجواء احتفالية تقديرًا للمعلم ولمكانته في المجتمع.

وبرز وسم #يوم_المعلم_العالمي في منصات التواصل، بعدما شارك طلبة وأساتذة لحظاتهم المميزة بهذا اليوم، بالإضافة إلى نشر مئات الرسائل التي تؤكد أهمية دور المعلم ومهنته في المجتمع العربي.

وبادر طلاب بتقديم الهدايا لمعلمين داخل الفصول الدراسية، ونشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل، لطلبة يحتفون بمعلميهم ويثنون على جهودهم في التعليم. وزين بيت أمير الشعراء أحمد شوقي مواقع التواصل العربية الذي يقول “قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا، كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا”، والذي يبرز على جداريات المئات من المعاهد والمدارس.

شكراً لمن وقفوا ونحن جلوس.. ❤

شكرا للذين صنعوا لنا أجنحة .. وعلمونا التحليق

شكرا للذين زرعوا المصابيح على طرقاتنا المظلمة ومنحونا النور… كل عام وانتم بألف خير..#يوم_المعلم pic.twitter.com/NirfFUWf6d — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 5, 2022

تحية احترام وتقدير وشكر وامتنان وعرفان لصانعي التغيير ..#المعلّمين ❤️

الذين يُحتفى بيومهم العالمي في الخامس من أكتوبر من كل عام، مع التأكيد بأن أمثالهم يُحتفى بهم -من الأساس- مع كل استثمار حقيقي في طلبتهم ليقدّموهم مشروعات إنسانية للوطن والأمّة🌹

فخورون بكم💐#يوم_المعلم_العالمي pic.twitter.com/UWsF0XrAM3 — ريّـا المنذرية (@iradah2007) October 4, 2022

#يوم_المعلم_العالمي

المعلم والمعلمه لهم الفضل الكبير علي كل من تعلم منهم

نقول لهم فضلكم دايم كبير وعالي pic.twitter.com/dluBjPXOqQ — منصور حسن المالكي (@saudinm1793) October 4, 2022

https://twitter.com/AlraisiSaeed/status/1577618982693109764