متحديا أزمة الطاقة.. طالب لبناني ينجح في توليد الكهرباء من براميل البلاستيك (فيديو)

من رحم أزمة الطاقة الخانقة في لبنان استطاع الشاب محمد السبسبي إنجاز اختراع غير تقليدي لتوليد الطاقة الكهربائية من براميل البلاستيك.

وبشأن اختراعه قال الطالب الجامعي الذي يدرس الأدب الفرنسي للجزيرة مباشر “هذا التوربين عمودي المحور ويتميز عن أي توربين آخر بإنتاجيته العالية مع سرعة الرياح المنخفضة”.

وأضاف “قبل سنة كنا نعيش في قمة أزمة انقطاع الكهرباء، وما نعانيه من أزمات متكررة يستدعي أن نعتاد على استخدام موج البحر والهواء والشمس وعلى أي شيء نستطيع تسخيره لتوليد الطاقة”.

استخدم محمد مواد محلية وبسيطة في اختراعه، وهو يأمل إيجاد تمويل لمشروعه وتطويره لكي يسهم في حل المشكلات التي يواجهها أبناء شعبه.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في ضوء تخلف الحكومة عن سداد الديون منذ عام 2020 مع تردي قيمة الليرة، وقد ألقت أزمة الطاقة الحادة بظلالها على الوضع في البلاد وفاقمت مشاكل اللبنانيين.

وتأثر قطاع الكهرباء في لبنان بعدة عوامل، منها نقص الوقود المشغل لمحطات الإنتاج، والأعطال المتكررة، وتأخر دفع مستحقات الوقود، وأخيرا العجز عن دفع مستحقات الشركة المشغلة لأكبر محطات الإنتاج.

وأدى كل ذلك إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، لدرجة أن بعض المناطق تعاني انقطاعا على مدار اليوم، في ضوء أزمة سيولة حادة تعصف بـ”مؤسسة كهرباء لبنان” الحكومية المسؤولة عن إنتاج 90% من الكهرباء في البلاد.