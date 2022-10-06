يمني يفجر قنبلة داخل صرافة في تعز بعد خلاف مع مالِكه (فيديو)

كشف مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام مسلح يمني محل صرافة وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن، وتفجيره بقنبلة أثناء تأدية الموظفين عملهم.

وقال مصدر للجزيرة مباشر إن السبب يعود إلى خلافات شخصية بين مالك محل الصرافة وبعض أفراد الجيش بشأن الرواتب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحًا ملثّمًا يرتدي زيًّا عسكريًّا دخل محل صرافة وألقى قنبلة ثم لاذ بالفرار.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لوسائل إعلام يمنية أن الأجهزة المختصة باشرت إجراءاتها لضبط المسلح وأكد أن مرتكب الجريمة “لن يفلت من العقاب”.

وأوضحت مصادر في تصريحات صحفية محلية أن الانفجار تسبب في إتلاف مبالغ مالية من العملة الأجنبية، وإصابة أحد العاملين بالصرافة بجروح “طفيفة”.