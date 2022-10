أول قيادة نسائية إلى محطة الفضاء الدولية.. “فالكون 9” في مهمة علمية مدتها 150 يوما (فيديو)

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع شركة سبيس إكس، الأربعاء، صاروخ فالكون 9 الذي يحمل بعثة من رواد الفضاء إلى المحطة الدولية لبدء مهمة علمية مدتها 150 يوما.

وانطلق الصاروخ من محطة كينيدي للفضاء التابعة لناسا في ولاية فلوريدا، حيث أكدت ناسا نجاح المرحلة الأولى من الانفصال بعد وقت قصير من الإقلاع.

وغردت وكالة ناسا على تويتر “انطلق فريق (كرو 5) في 5 أكتوبر/تشرين الأول إلى الفضاء في مهمة مدتها ستة أشهر”.

وتمثل هذه المهمة الفضائية أول قيادة نسائية إلى محطة الفضاء الدولية، وتشهد أيضًا أول مشاركة لرائدة فضاء روسية على متن مركبة فضائية أمريكية وسط التوترات القائمة على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال بيل نيلسون مدير ناسا في بيان رسمي “هذه البعثات دليل على أننا نعيش في عصر ذهبي لاستكشاف الفضاء”، مؤكدًا على دخول العالم “حقبة جديدة” مدعومة بروح الشراكة، وتغذيها البراعة العلمية والرغبة في البحث عن اكتشافات جديدة.

NASA's @SpaceX #Crew5 lifted off on Oct. 5 at noon ET (1600 UTC) on a six-month mission to carry out @ISS_Research, including a study on heart health and human tissue printing: https://t.co/6t7qBeX782 pic.twitter.com/lBTEYC269a

