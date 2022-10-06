أول قيادة نسائية إلى محطة الفضاء الدولية.. “فالكون 9” في مهمة علمية مدتها 150 يوما (فيديو)

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع شركة سبيس إكس، الأربعاء، صاروخ فالكون 9 الذي يحمل بعثة من رواد الفضاء إلى المحطة الدولية لبدء مهمة علمية مدتها 150 يوما.

وانطلق الصاروخ من محطة كينيدي للفضاء التابعة لناسا في ولاية فلوريدا، حيث أكدت ناسا نجاح المرحلة الأولى من الانفصال بعد وقت قصير من الإقلاع.

وغردت وكالة ناسا على تويتر “انطلق فريق (كرو 5) في 5 أكتوبر/تشرين الأول إلى الفضاء في مهمة مدتها ستة أشهر”.

وتمثل هذه المهمة الفضائية أول قيادة نسائية إلى محطة الفضاء الدولية، وتشهد أيضًا أول مشاركة لرائدة فضاء روسية على متن مركبة فضائية أمريكية وسط التوترات القائمة على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال بيل نيلسون مدير ناسا في بيان رسمي “هذه البعثات دليل على أننا نعيش في عصر ذهبي لاستكشاف الفضاء”، مؤكدًا على دخول العالم “حقبة جديدة” مدعومة بروح الشراكة، وتغذيها البراعة العلمية والرغبة في البحث عن اكتشافات جديدة.

NASA's @SpaceX #Crew5 lifted off on Oct. 5 at noon ET (1600 UTC) on a six-month mission to carry out @ISS_Research, including a study on heart health and human tissue printing: https://t.co/6t7qBeX782 pic.twitter.com/lBTEYC269a — NASA (@NASA) October 5, 2022

ومن المتوقع أن يجري الطاقم أكثر من 200 تجربة علمية وعرض تقني في مجالات مثل صحة الإنسان وأنظمة الوقود على سطح القمر خلال فترة وجوده في المختبر المداري.

وتحمل البعثة رائدي الفضاء نيكول مان وجوش كاسادا من ناسا جنبًا إلى جنب مع رائد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.

وتصبح رائدة الفضاء آنا كيكينا (38 عامًا) خامس رائدة فضاء روسية محترفة تذهب إلى الفضاء.

وتعد نيكول مان (45 عامًا) أول امرأة تتولى منصب قائد سبيس إكس كرو دراجون، وهي طيار مقاتل مخضرم وأول امرأة من السكان الأصليين ترسلها ناسا إلى الفضاء.

Crew-5 is go for launch pic.twitter.com/gfVxhtLrdC — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022

ومن المتوقع أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد وكبسولة الطيران المستقلة الخاصة بهم إلى محطة الفضاء الدولية، مساء الخميس.

وتمثل مهمة (كرو 5) خامس طاقم كامل تنقله ناسا لمحطة الفضاء الدولية على متن مركبة “سبيس إكس” منذ أن بدأت شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها إيلون ماسك مالك شركة تسلا بإرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار الفضائي في مايو/آيار 2020.

وكانت شركة سبيس إكس أطلقت أيضًا مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت بفارق يزيد قليلًا عن 7 ساعات عقب إطلاق المهمة (كرو 5).