“الساعة الذهبية”.. امرأة تنجح في إنعاش زوجها بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل القطار (فيديو)

نجحت امرأة هندية في إنقاذ زوجها الذي أصيب بنوبة قلبية خلال وجودهما على متن رحلة قطار بين ولايتي دلهي وكيرالا، بفضل الإسعافات الأولية التي قدمتها له من دون تدخل من أيّ متخصص طبي.

واحتفت السلطات الهندية ممثلة بإدارة السكك الحديدية بالجهد الذي بذلته الزوجة دايا من أجل إنقاذ زوجها كيشفان (67 عامًا) خلال “الساعة الذهبية” وهي الفترة الزمنية التي تلي الإصابة.

وتعرف تلك الساعة في طب الطوارئ بأنها مدة زمنية تتراوح بين بضع دقائق وعدة ساعات عقب الإصابة، وتشهد احتمالية عالية فورية لنجاح علاج طبي يحول دون الوفاة.

وذكرت صفحة إدارة السكك الحديدية الهندية على تويتر أن الزوجة منحت زوجها جرعات من التنفس الاصطناعي (الإنعاش الرئوي) ساهمت في إنقاذه خلال 15 دقيقة، وذلك بالتزامن مع وصول الشرطة التي ساعدت على عمليات الإنقاذ وتولت نقل الزوج إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

وأشارت إلى أنه قبل نقل الزوج إلى المستشفى، ساعد أفراد الشرطة الزوجة على تدليك أطراف الزوج المصاب لإفاقته.

وحسب التقارير الإعلامية، استعاد الزوج وعيه بفضل الإسعافات الأولية التي قدمتها زوجته بمعاونة رجال الشرطة.

