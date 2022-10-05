عامل في تركيا يذهب لعمله بالمظلة (فيديو)

في مشهد طريف وغير معتاد، قرر رجل يعمل في مصنع للأثاث بولاية بورصة شمال غرب تركيا الذهاب إلى عمله بالمظلة بعد تأخره.

وأقلع آدم كسكين -وهو طيار مظلات محترف- بمظلته من ارتفاع 2200 متر من هضبة كيرانكوي بالقرب من إنيغول في أولوداغ، وهبط في حديقة مصنع الأثاث حيث يعمل.

وقال كسكين، في مقطع مصور له خلال هبوطه “نعم يا أصدقاء، لقد خرجت من أولوداغ. أنا مسافر إلى المصنع من ارتفاع 2230 مترا”.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة هبوط العامل في ساحة المصنع، كما قام زملاء كسكين بالتقاط مقاطع مصورة له حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل.

وأوضح كسكين أنه مهتم بالطيران المظلي منذ 10 سنوات، وروى كيف أنه ذهب إلى جبل أولوداغ صباحًا لتحقيق هذا الهدف واستعد لرحلته المشوقة.

وقال “فوجئ أصدقائي عندما رأوني أطير بالمظلة في الهواء. بقيت لمدة 30 دقيقة وقطعت 30 كيلومترًا، وعندما هبطت في الحديقة صفقوا لي”.

وأضاف أنه سيواصل الطيران كلما سنحت له الفرصة.