فتح باب سيارته.. سائق يتسبب في مقتل راكب دراجة (فيديو)
5/10/2022
لقي راكب دراجة مصرعه في مدينة ديالى العراقية، في حادث سير مؤلم سببه سائق سيارة على الطريق العام.
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر راكب الدراجة وهو يسير على يمين الطريق الرئيسي، قبل أن يفاجئه سائق سيارة بفتح الباب ليسقط على الفور.
وتزامن سقوط راكب الدراجة من على مركبته مع مرور سيارة على شماله، ليتدحرج أمامها وتدهسه ويموت على الفور.
وأكد ابن راكب الدراجة حاتم القيسي وفاة والده إثر حادث الدهس دون ذكر تفاصيل ما بعد الحادث.
سائق يفتح باب سيارته فيتسبب في مقتل راكب دراجة
📍محافظة ديالى – #العراق pic.twitter.com/hdh5litRpf
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر