فتح باب سيارته.. سائق يتسبب في مقتل راكب دراجة (فيديو)

لقي راكب دراجة مصرعه في مدينة ديالى العراقية، في حادث سير مؤلم سببه سائق سيارة على الطريق العام.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر راكب الدراجة وهو يسير على يمين الطريق الرئيسي، قبل أن يفاجئه سائق سيارة بفتح الباب ليسقط على الفور.

وتزامن سقوط راكب الدراجة من على مركبته مع مرور سيارة على شماله، ليتدحرج أمامها وتدهسه ويموت على الفور.

وأكد ابن راكب الدراجة حاتم القيسي وفاة والده إثر حادث الدهس دون ذكر تفاصيل ما بعد الحادث.