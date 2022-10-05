التهم 100 خيمة.. حريق بمخيم للاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

اندلع حريق بمخيم (الوفاء العماني) للنازحين السوريين في لبنان، فجر الأربعاء، مما أسفر عن تدمير 100 خيمة بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية.

وتسبب الحريق في تفحّم خيام اللاجئين بما فيها بمحلة وادي الحصن في بلدة عرسال، وأعلنت فرق الإنقاذ إسعاف إصابتين ميدانيًّا دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو وثّقها سكان المخيم تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان، في حين سارع اللاجئون إلى محاولة إخماد الحريق.

ولم يتمكن سكان المخيم من إطفاء النيران إلا بعد وصول سيارات الدفاع المدني مع صهاريج المياه.

والتهمت النيران 40 خيمة بالكامل وأحدثت أضرارًا جزئية في بقية الخيام، في حين لم يُسجَّل سقوط ضحايا باستثناء إصابات طفيفة لدى اللاجئين.

وقال جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني في بيان، إن “فرق الإسعاف والإنقاذ عملت على إسعاف سكان مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين بمحلة وادي الحصن في بلدة عرسال الذي تعرّض لحريق هائل”، وأضافت أنها أسعفت مصابَين ميدانيًّا وأن الخسائر مادية.

ويعيش نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان -وفقًا لتقديرات رسمية- ظروفًا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، عدم قدرتها على تحمّل ملف اللاجئين السوريين، في حين أقرت الحكومة اللبنانية خطة لإرجاعهم إلى سوريا.