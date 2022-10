التحوّل في التعليم يبدأ بهم.. غوغل يحتفل باليوم العالمي للمُعلمين

يحتفي، اليوم الأربعاء، محرك البحث الشهير غوغل باليوم العالمي للمُعلمين عبر رسوم متحركة وشعارات احتفالية مبتكرة على واجهته الرئيسية، تقديرًا لدورهم السامي في بناء المجتمع.

وتُظهر الرسوم المتحركة على واجهة محرك البحث العالمي بعض الأدوات المدرسية التي يستخدمها الطالب والمُعلم داخل الفصل، وهي تتراقص في أجواء احتفالية وحولها قصاصات ملونة.

وتم استخدام نفس رسوم الشعار المبتكرة في جميع أنحاء العالم هذا العام (2022) للاحتفال بأيام المُعلمين إذ تختلف التواريخ في بعض البلدان.

وأُسّس اليوم العالمي للمُعلمين في مثل هذا اليوم عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية منظمتي العمل الدولية واليونسكو بشأن وضع المُعلمين، التي تناولت أوضاعهم في جميع أنحاء العالم.

وتحتفل أكثر من 100 دولة بهذا اليوم (5 أكتوبر/تشرين الأول)، والهدف منه هو تقدير المعلمين وتقييمهم وتحسين أوضاعهم وتوفير الفرص للنظر في القضايا المتعلقة بالتعليم. وشعار هذا العام “التحوّل في التعليم يبدأ بالمُعلمين”.

