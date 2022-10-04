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فرنسي وأمريكي ونمساوي يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء

جائزة نوبل للفيزياء 2022
صورة مجمعة للفائزين بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2022 (الفرنسية)
4/10/2022-|آخر تحديث: 4/10/202208:57 PM (مكة المكرمة)

تقاسم ثلاثة علماء من فرنسا والولايات المتحدة والنمسا جائزة نوبل للفيزياء لعام 2022، تقديرًا لاكتشافهم آليات ثورية في فيزياء الكم.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل في الفيزياء مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه (75 عامًا) والأمريكي جون كلاوسر (79 عامًا) والنمساوي أنتون زيلينغر (77 عامًا)، تقديرًا لأبحاثهم في ميكانيكا الكم ودراسة سلوك الجسيمات دون الذرية، مما فتح الباب للعمل على أجهزة كمبيوتر واتصالات مشفرة فائقة.

وقالت الأكاديمية في بيان إن الباحثين استحقوا الجائزة بسبب “تجارب على الفوتونات المتشابكة” التي شكلت الريادة في علم المعلومات الكمية الذي يتعلق بتأثيرات الكم في الفيزياء.

وأوضحت “هناك مجال واسع حاليًا لأبحاث تتضمن أجهزة الحواسيب الكمية (تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم) والشبكات الكمية والاتصالات الآمنة المشفرة”.

و”التشابك الكمي” ظاهرة يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة ويتصرفان كجسيم واحد، حتى عند فصلهما وأيًّا تكن المسافة الفاصلة بينهما.

ومهدت التجارب والأبحاث التي أجراها العلماء الثلاثة لتكنولوجيات جديدة في مجالات كاملة من التطبيقات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر، في كل شيء من التشفير المُعزّز إلى القدرة على معالجة كميات هائلة من الأرقام بشكل أسرع من أي كمبيوتر حديث.

وقال العالِم أنتون زيلينغر في اتصال أجرته معه لجنة نوبل خلال مؤتمر الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم “مع التشابك الكمي، يمكننا نقل كل المعلومة التي يحملها جسم ما إلى مكان آخر يمكن فيه إعادة تشكيله. ومع هذه الخاصية المذهلة، يمكن نقل المعلومة من دون حتى معرفة ماهيتها”.

وتوظف مجموعات عملاقة على صعيد الاقتصاد العالمي -مثل غوغل- عددًا كبيرًا من الباحثين حاليًا لبلورة الجيل المقبل من أجهزة الكمبيوتر المسماة “كمّية”.

ولا تشبه هذه الأجهزة الحواسيب التي نمتلكها بين أيدينا أو على مكاتبنا، ولها قدرات حسابية مذهلة من شأنها أن تحل معضلات لا حل لها بأي طريقة أخرى.

وتبلغ قيمة الجائزة -التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن- عشرة ملايين كرونة سويدية، أي نحو 920 ألف دولار أمريكي.

وجائزة الفيزياء هي ثانية الجوائز التي تُعلن، بعد الإعلان، الاثنين، عن فوز عالم الوراثة السويدي سفانتي بابو بالجائزة في الطب.

وتشهد الأيام التالية إعلان الفائزين بجوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام وكذلك جائزة الاقتصاد التي استُحدثت عام 1969.

المصدر : وكالات