زملاء السويدي الفائز بجائزة نوبل للطب يلقونه في حوض مياه احتفاء به (صور)

فوجئ باحث التطور السويدي سفانتي بابو -بعد الإعلان عن فوزه بجائزة نوبل للطب هذا العام- بقيام زملائه بإلقائه في حوض مياه خلال احتفالهم بفوزه بالجائزة المرموقة.

يُذكر أن بابو (67 عامًا) يعمل في معهد “ماكس بلانك” للأنثروبولوجيا التطورية بمدينة لايبتسيغ الألمانية منذ 1999.

وبعد مؤتمر صحفي، قام العديد من زملاء بابو في المعهد بالإمساك به، وحملوه إلى الفناء الداخلي لمعهد ماكس بلانك ثم ألقوه بقوة من فوق جدار الحوض ليسقط في المياه.

وتقبّل بابو الأمر بروح الدعابة، وأخذ يضرب في المياه بقدميه ضاحكًا مما فعله زملاؤه.

وفي النهاية، ألقى إليه الزملاء طوق نجاة خرج به بابو من الحوض، وبعد ذلك جمع أغراضه ثم اختفى داخل المعهد وهو مبتلّ تمامًا.

ويشار إلى أن سفانتي بابو هو أول باحث يقوم -من بين أمور أخرى- بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي، وقد منحته لجنة جائزة نوبل في ستوكهولم جائزتها للطب نظرًا لما توصّل إليه من نتائج تتعلق بالتطور البشري.