روبوت يقلي البطاطس بمطاعم للوجبات السريعة في كاليفورنيا (فيديو)

أصبحت البطاطا (البطاطس) المقلية وحلقات البصل التي تُقدَّم مع الوجبات الجاهزة تُطهى باستخدام تكنولوجيا فائقة، وذلك بفضل شركة في جنوبي كاليفورنيا.

وبدأت شركة ميسو روبوتيكس في مدينة باسادينا بطرح الروبوت “فليبي 2″، الذي يقوم آليًّا بقلي البطاطا والبصل وأصناف أخرى.

ويعمل الجهاز عبر ذراع آلية كبيرة مثل تلك الموجودة في مصانع السيارات، ويتم توجيهها عبر الكاميرات والذكاء الاصطناعي.

وتقوم الذراع بإخراج البطاطس المقلية المجمدة والأطعمة الأخرى من المبرّد وتغمرها في الزيت الساخن، ثم تضع المنتج الجاهز للتقديم على صينية.

وتقول الشركة إنه يمكن للروبوت “فليبي 2” طهي العديد من الوجبات بوصفات مختلفة في وقت واحد، مما يقلل من الحاجة إلى طاقم كبير العدد لتقديم الطعام، كما يمكن للروبوت العمل على تسريع تسليم الطلبات في النوافذ المخصصة للطلبات من السيارة.



وأضافت الشركة أن تطوير الروبوت فليبي استمر خمسة أعوام، وتم طرحه تجاريًّا منذ وقت قريب.

ويعود اسم الروبوت إلى آخر سابق يحمل اسم فليبي مختص بتقليب أقراص البرجر أثناء طهيها، ولكن بمجرد أن انتهى فريق الشركة من إعداد ذلك الروبوت، أدركوا أن هناك حاجة أكثر إلحاحًا لروبوت ينجز مهمة القلي، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميسو (مايك بيل) إن “فليبي 2” جذب اهتمام الزبائن.

وأوضح “عندما نضع روبوتًا في موقع ما، فإن العملاء الذين يأتون ويسجلون طلباتهم يلتقطون جميعًا صورًا ومقاطع فيديو، ويطرحون عددًا من الأسئلة”.



وأضاف “في المرة الثانية التي يأتون فيها، يبدون وكأنهم لا يلاحظونه، بل يعدّونه أمرًا مفروغًا منه”.

ويمكن لمهندسي الشركة متابعة الروبوتات وهي تعمل مباشرة على شاشة كبيرة، مما يمكنهم من المساعدة في استكشاف أي مشاكل قد تظهر ومعالجتها.

وقال بيل إن عددًا من سلاسل المطاعم على الساحل الغربي تبنت طاهي البطاطس الآلي، مضيفًا أن هناك ثلاث سلاسل أخرى للوجبات السريعة في الولايات المتحدة قامت بتشغيل فليبي 2، لكنها تقول إنها مترددة في إعلان ذلك بسبب وجهات النظر بأن الروبوت يأخذ الوظائف من البشر.

وأشار بيل إلى أنه في يوم من الأيام، سيدخل الناس مطعمًا وينظرون إلى إنسان آلي، ويقولون “يا إلهي! أتتذكرون الأيام التي كان البشر فيها يؤدون مثل هذه الأعمال”.