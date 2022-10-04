رغمًا عن “آبل”.. البرلمان الأوربي يوحّد شواحن كل الأجهزة الإلكترونية في 2024

وافق البرلمان الأوربي، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتوحيد شواحن الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي بدءًا من عام 2024.

ويؤيد تصويت البرلمان الأوربي على مشروع القانون، اتفاقا أبرم بين مفاوضين من البرلمان ودول التكتل في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوربي رسميا على مشروع القانون في وقت لاحق الشهر الجاري، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ووفقا للاتفاق، سيكون النمط (سي) من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي) هو نمط الشحن الموحد في الاتحاد الأوربي، ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة.

ويتيح التشريع للمستهلكين شراء معدات الشحن بشكل منفصل عن الأجهزة.

وتأتي القاعدة الجديدة بعد ضغوط على الشركات لجعل شواحن الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى أكثر اتساقا منذ عام 2014 مع المقترحات الأصلية التي يعود تاريخها إلى عام 2009.

وقد جاء هذا الاتفاق رغم معارضة عدد من الشركات، وانتقدت “آبل” بشكل خاص التشريع باعتباره يقوض الابتكار، وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن هذه الخطوة قد تفرض التخلص من الكثير من المنتجات الحالية من دون وجود حاجة إلى ذلك.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوربية، فإن أجهزة الشحن التي يتم التخلص منها تتسبب في نفايات إلكترونية تصل إلى 11 ألف طن سنويا، ويهدف التشريع إلى تقليل حجمها وتحسين رضا المستهلكين.