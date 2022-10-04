حريق يلتهم منازل فلسطينيين جنوب المسجد الأقصى (فيديو)

اندلع حريق، الثلاثاء، في عدد من المنازل بحي (وادي قدوم) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقالت وكالة (خبر) الفلسطينية، إن 11 مواطنًا فلسطينيا أصيبوا في الحريق بدرجات متفاوتة ونُقلوا إلى المستشفيات.

ونقلت عن مصادر طبية، أن الإصابات تنوعت بين حروق واختناق، وأن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه.

وأوضحت صفحات فلسطينية أن الحريق شبّ أولا في منزل لعائلة جابر، ثم اندلع في المنازل المجاورة.

ورصدت كاميرات مواطنين وصول رجال الإطفاء وسط حالة من الهلع بين الأهالي. وأظهرت المقاطع وجود عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في مكان الحريق.

وتصاعدت ألسنة النيران مخلفة سحابة سوداء، وفق المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن مواطنون من التقاط مقاطع فيديو للحريق على بعد كيلومترات من الحي، تظهر تصاعد ألسنة النار إلى مستويات عالية.