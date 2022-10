“أكبر وأخطر انتشار لإنفلونزا الطيور”.. إعدام نحو 48 مليون طائر في أوربا

أعلنت السلطات الأوربية الصحية، الاثنين، إعدام نحو 48 مليون طائر في أوربا منذ الخريف الماضي، نتيجة لـ “أكبر وأخطر انتشار لإنفلونزا الطيور” على الإطلاق.

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز عن تقرير أصدرته الهيئة الأوربية لسلامة الأغذية (EFSA) والمركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والمختبر المرجعي للاتحاد الأوربي لأنفلونزا الطيور.

وذكر المصدر أن الانتشار الأخير لإنفلونزا الطيور هو أخطر وباء مسجل في أوربا.

وأضاف أن أكثر من 47.7 حيوان تم إعدامهم في المزارع الأوربية بسبب الفيروس.

ووفق التقرير، تم تسجيل ما يقرب من 2500 حالة تفشي لإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن العام الماضي، بينما تم العثور على أكثر من 3500 حالة في الطيور البرية.

وتم تسجيل 190 حالة أخرى في الحيوانات المحفوظة في أماكن أخرى، مثل حدائق الحيوان.

وفي المملكة المتحدة، اكتُشف 161 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى (اتش بي أي آي) في الطيور الداجنة، مما أدى إلى إعدام 3.2 ملايين طائر.

ويعد ذلك رقما كبيرا مقارنة بـ26 حالة سُجلت العام الذي سبقه 2020 /2021.

