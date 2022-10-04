أسرة مغربية حلمت بطفل فرُزقت بـ4 توائم.. والأهل يروون التفاصيل (فيديو)

وضعت امرأة مغربية 4 توائم بعملية قيصرية في عيادة بمدينة الجديدة الساحلية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، في حالة نادرة الحدوث بالمملكة.

واستقبل الزوجان يوسف وإلهام الأطفال نور وأيوب ومحمد ويعقوب، بعد فترة حمل صعبة تحولت إلى فرحة عارمة.

وسيبقى يوم 23 من سبتمبر/أيلول 2022 محفورًا في ذاكرة والد التوائم، يوسف بياضة (27 عامًا)، بل ومحفورًا أيضًا في قرية الجرف الأصفر قرب مدينة الجديدة، فولادة 4 توائم أمر نادر الحدوث.

فترة صعبة

وقال يوسف إن التوائم وأمهم (إلهام أبو الفضل) في صحة جيدة، مشيرًا إلى أن “فترة الحمل كانت صعبة، إذ عانت زوجته كثيرًا”.

وأعرب عن شكره لوالدته التي ساندتهم في هذه الفترة، حيث سهرت على راحة زوجته ستة أشهر متواصلة.

وأضاف “خلال الفحص الطبي الأول، أخبرنا الطبيب أن هناك 5 توائم، ولكنْ فُقد واحد منهم في الشهرين الأولين”.

ورغم فرحته فإن يوسف شعر بالقلق، إذ يقول “تخوفت كثيرًا خصوصًا مع صغر سن الزوجة (منتصف العشرينات)، حيث عانت كثيرًا لمدة 9 أشهر من الحمل، ولكن الحمد لله”.





وأوضح أن الطبيب أوصى الأم بالراحة، خاصة أن نساء الأرياف يقمن بأنشطة عديدة داخل المنازل وخارجها، مشيرًا إلى أنه كان يصحو أحيانًا في الليل، فيجد زوجته مستيقظة حيث لا تنام بسبب الحمل.

وأعرب عن فرحته العارمة، متمنيًا للشباب أن يُرزقوا بمثل هؤلاء الأطفال ويفرحوا مثله.

مرت بسلام

أما جدة التوائم (عائشة ستهافي) فقالت “خلال الفحص، اتضح أن هناك جنينين ذكرين، أما الجنينان الآخران فلا يظهر نوعهما، وخلال شراء بعض الحاجيات والملابس كان لديّ إحساس أن هناك أنثى، لذلك كنت أختار بعض ألبسة الإناث”.

وأوضحت “في الأخير جاء 3 رضّع ورضيعة، والحمد لله الجميع فرح لهذا القدوم”.

وتحوّل بيت الأسرة إلى مقصد من أفراد العائلة والمعارف والأصدقاء وأهالي القرية، فالحدث لا يتكرر كثيرًا ليس في القرية فقط، بل في المغرب كله.