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98 قتيلًا وأكثر من مليون متضرر في العاصفة الاستوائية “نالجاي” بالفلبين (فيديو)

31/10/2022

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين إن العاصمة الاستوائية “نالجاي” تسببت في مصرع 98 شخصا وفقدان 63 آخرين.

وأضافت الوكالة أن الضحايا راحوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة.

وأضافت الوكالة أن 69 شخصا أصيبوا بجروح جراء العاصفة التي ضربت الفلبين مطلع الأسبوع الجاري.

وتأثر أكثر من مليون شخص، بينهم ما لا يقل عن 975 ألفا من  النازحين، وقالت الوكالة إن أكثر من 305 آلاف شخص يقيمون في مراكز الإجلاء.

وكان 53 من القتلى في مقاطعة ماغوينداناو جنوبي البلاد، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في طمر أكثر من 100 منزل، ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين بالمقاطعة.

وقتل 19 شخصا في منطقة فيساياس الغربية، في حين توفي 12 آخرون في مقاطعات كافيت ولاجونا وباتانجاس إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.

ووردت أنباء عن 14 حالة وفاة أخرى في مقاطعات شرقية وجنوبية أخرى ضربتها العاصفة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن 29 شخصا في عداد المفقودين في منطقة فيساياس الشرقية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك “نالجاي” إلى خارج الفلبين في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

وكانت العاصفة تجمع رياحا مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وبسرعة رياح تصل إلى 105 كيلومترات في الساعة.

المصدر : الألمانية