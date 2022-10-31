98 قتيلًا وأكثر من مليون متضرر في العاصفة الاستوائية “نالجاي” بالفلبين (فيديو)

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين إن العاصمة الاستوائية “نالجاي” تسببت في مصرع 98 شخصا وفقدان 63 آخرين.

وأضافت الوكالة أن الضحايا راحوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة.

وأضافت الوكالة أن 69 شخصا أصيبوا بجروح جراء العاصفة التي ضربت الفلبين مطلع الأسبوع الجاري.

وتأثر أكثر من مليون شخص، بينهم ما لا يقل عن 975 ألفا من النازحين، وقالت الوكالة إن أكثر من 305 آلاف شخص يقيمون في مراكز الإجلاء.

PANOORIN: Abala ang mga @coastguardph rescuers sa paghahanap sa lima pang residente ng Barangay Kusiong, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao ngayong umaga, ika-31 ng Oktubre 2022. Apat na araw nang simulan ang naturang operasyon, 20 bangkay ang na-recover sa lugar na ito. pic.twitter.com/vlAhV4ivdP — Philippine Coast Guard (@coastguardph) October 31, 2022

وكان 53 من القتلى في مقاطعة ماغوينداناو جنوبي البلاد، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في طمر أكثر من 100 منزل، ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين بالمقاطعة.

وقتل 19 شخصا في منطقة فيساياس الغربية، في حين توفي 12 آخرون في مقاطعات كافيت ولاجونا وباتانجاس إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.

ووردت أنباء عن 14 حالة وفاة أخرى في مقاطعات شرقية وجنوبية أخرى ضربتها العاصفة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن 29 شخصا في عداد المفقودين في منطقة فيساياس الشرقية.

PANOORIN: Kuha ang video na ito sa rescue mission ng @coastguardph sa Cagayan kasunod ng abot-bewang na pagbaha sa probinsya dahil sa Bagyong #PaengPH. pic.twitter.com/yf05uB7Hei — Philippine Coast Guard (@coastguardph) October 31, 2022

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك “نالجاي” إلى خارج الفلبين في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

وكانت العاصفة تجمع رياحا مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وبسرعة رياح تصل إلى 105 كيلومترات في الساعة.