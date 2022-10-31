شاهد: فتى مصري ينقذ طفلة التصقت بعمود إنارة وأصيبت بصعق كهربائي

أنقذ طفل لا يتجاوز عمره 14 سنة طفلة كادت تلقى حتفها صعقا بالكهرباء بعدما التصقت بعمود إنارة في أحد شوارع محافظة بني سويف بشمال صعيد مصر.

وانتشل صلاح إبراهيم الطفلة التي لم تستطع الإفلات من العمود المعدني بسبب إصابتها بصعق كهربائي كاد يودي بحياتها.

وكان ردّ إبراهيم سريعا عندما سحب الطفلة بملابسها نحو الخلف دون أن يمس جسمها.

وأوضح مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في الشارع، سرعة بديهة إبراهيم.

وأظهر الفيديو التصاق الطفلة بالعمود عندما كانت تحاول عبور الوحل الذي ملأ الشارع جراء مياه الأمطار.

وقال الطفل إنه كان ذاهبا لشراء بعض الأغراض عندما سمع امرأة تصرخ، وشاهد الطفلة وهي تلتصق بعمود الكهرباء.