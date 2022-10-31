“أم العبد”.. عجوز فلسطينية تشعل مواقع التواصل بأغنية “شدوا بعضكم”

تصدرت أغنية أنشدتها عجوز فلسطينية بشكل عفوي ضمن برنامج تليفزيوني عن قصص فلسطين، منصات التواصل الاجتماعي حتى أصبحت “ترند” رقم واحد على “تيك توك”.

تقول كلمات الأغنية التي أنشدتها الحاجة أم العبد لفلسطين بصوت شجي:

شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم

ما ودَّعتكم، رحلت فلسطين، ما ودعتكم

على ورق صيني لأكتب بالحبر على ورق صيني

يا فلسطينِ، عَ اللي جرى لك يا فلسطينِ.

"شدوا بعضكم يا أهل فلسطين".. مسنة فلسطينية تخطف القلوب وتجتاح منصات التواصل بغنائها لفلسطين

📍 مخيم الزرقاء – الأردن

المصدر: @samaqudspl pic.twitter.com/cuGvwOcFoP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2022

تقيم الحاجة حليمة سليمان الكسواني “أم العبد” حاليا في مخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وُلدت في عام 1938 في قرية بيت إكسا بالقدس لعائلة قروية تعمل بالزراعة، عاصرت نكبتين الأولى في عام 1948 والثانية في عام 1967.

اضطر والدها بعد ارتكاب العصابات الصهيونية مذبحة دير ياسين للهجرة إلى النزوح باتجاه الأغوار الأردنية، وانتهى بها المطاف في بلاد اللجوء.

تحولت في الآونة الأخيرة إلى أيقونة فلسطينية وعربية، تنشد للوطن والأسرى، ويتناقل أغانيها مشاهير ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

تحرص أم العبد على ارتداء الثوب التراثي الفلسطيني التقليدي الذي تصنعه بيدها حتى اليوم.