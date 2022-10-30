“فوج الإمام يوسف القرضاوي”.. حفل لتكريم 188 من حفظة القرآن في غزة (فيديو)

نظمت مديرية أوقاف غزة، اليوم الأحد، حفلا لتكريم 188 من حفظة وحافظات القرآن الكريم تحت عنوان “مواكب النصر- فوج الإمام يوسف القرضاوي”.

وقال محمد أبو سعدة مدير أوقاف غزة في كلمة إن الاحتفالية “تأتي ثمرة لجهود مباركة من الآباء والأمهات والحفظة والمحفظين والمشرفين في هذه المنظومة القرآنية المباركة”.

وأضاف “كما يأتي الحفل نتاج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأقسامها المختلفة التي تعمل لخدمة القرآن واكتمال رسالته ولتؤسس جيل النصر والتحرير”.

وأشار إلى أنه يقع في نطاق مديرية أوقاف غزة 285 مسجدا، ويضم قسم القرآن الكريم فيها 188 حلقة تحفيظ موزعة على مساجد المحافظة، ويقوم بالتحفيظ فيها 143 محفظا ومحفظة، كما يبلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات مراكز القرآن التابعة لمديرية أوقاف غزة 2790 طالبا.