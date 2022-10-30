مصرع 9 وإصابة 13 إثر انفجار قرب ملعب لكرة القدم شرقي بغداد (فيديو)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء أمس السبت، مصرع 9 أشخاص وإصابة 13، إثر انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم “حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابيًّا”.

وأضاف سليم لوكالة الانباء العراقية أن “انفجارًا حدث بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش، بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للسيارات، ويبدو أن إحدى السيارات المركونة كانت صهريجًا للغاز”.

وتابع “الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج، وعبرت من غرب القناة إلى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم”.

خلية الإعلام الأمني في #العراق: مصرع 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار صهريج وقود قرب ملعب لكرة القدم شرقي العاصمة #بغداد pic.twitter.com/9KK71vnAVa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2022

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن صهريجًا كان متوقفًا داخل مرأب للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك في بغداد انفجر نتيجة سبب مجهول.

وأضافت أن خبير المتفجرات حضر إلى مكان الحادث للتأكد من أن الانفجار وقع نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة أسفل الصهريج.