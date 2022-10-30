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مصرع 9 وإصابة 13 إثر انفجار قرب ملعب لكرة القدم شرقي بغداد (فيديو)

السيارة التي أحدثت الانفجار (وكالة الأنباء العراقية)
30/10/2022

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء أمس السبت، مصرع 9 أشخاص وإصابة 13، إثر انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم “حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابيًّا”.

وأضاف سليم لوكالة الانباء العراقية أن “انفجارًا حدث بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش، بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للسيارات، ويبدو أن إحدى السيارات المركونة كانت صهريجًا للغاز”.

وتابع “الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج، وعبرت من غرب القناة إلى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم”.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن صهريجًا كان متوقفًا داخل مرأب للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك في بغداد انفجر نتيجة سبب مجهول.

وأضافت أن خبير المتفجرات حضر إلى مكان الحادث للتأكد من أن الانفجار وقع نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة أسفل الصهريج.

المصدر : وكالات