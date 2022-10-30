عشرات القتلى بعد انهيار جسر معلق في الهند وسقوط المئات في النهر (فيديو)

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى حقبة الاستعمار في ولاية غوجارات غربي الهند إلى 77، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة “إنديا توداي” المحلية عن مستشفى مدني أن “حصيلة قتلى الانهيار وصلت إلى 77” ارتفاعا من 68 أعلنت عنها السلطات الإقليمية، مساء اليوم.

وقال مسؤولون إن المئات سقطوا في النهر، وقالت قناة زي نيوز التلفزيونية المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 500 شخص يؤدون طقوسًا لمهرجان ديني رئيسي عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو ببلدة موربي.

وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصًا متعلقين بأسلاك الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم، وذكرت تقارير أن عشرات الأشخاص ما زالوا مفقودين في النهر.





وأعيد افتتاح الجسر المعلق أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر، فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.