بعد مقتل 151 في كوريا الجنوبية.. أسوأ حوادث التدافع في العالم

لقي ما لا يقل عن 151 حتفهم في تدافع خلال احتفال بعيد الهالوين بالعاصمة الكورية الجنوبية سول في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفي ما يلي تفاصيل بعض من أسوأ حوادث التدافع خلال الثلاثين عاما الماضية: