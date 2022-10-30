بعد مقتل 151 في كوريا الجنوبية.. أسوأ حوادث التدافع في العالم
30/10/2022
لقي ما لا يقل عن 151 حتفهم في تدافع خلال احتفال بعيد الهالوين بالعاصمة الكورية الجنوبية سول في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وفي ما يلي تفاصيل بعض من أسوأ حوادث التدافع خلال الثلاثين عاما الماضية:
- أبريل/نيسان 1989: مقتل 96 وإصابة ما لا يقل عن 200 في أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا بعد تدافع المشجعين في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوتنغهام فورست في ملعب هيلزبره في شيفيلد.
- يوليو/تموز 1990: وفاة 1426 حاجّا إثر تدافع داخل نفق المعيصم في السعودية بالقرب من مدينة مكة المكرمة، في نهاية موسم الحج.
- مايو/أيار 1994: تدافع بالقرب من جسر الجمرات بمنطقة منى بمكة المكرمة أثناء الحج، مما أدى إلى وفاة 270.
- أبريل 1998: مقتل 119 حاجّا خلال تدافع أثناء مناسك الحج بالسعودية.
- مايو 2001: مقتل ما لا يقل عن 126 في غانا إثر تدافع في ملعب كرة القدم الرئيسي بأكرا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مشجعين كانوا يقومون بأعمال شغب في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في أفريقيا.
- فبراير/شباط 2004: مقتل 251 حاجّا في تدافع قرب جسر الجمرات بمكة المكرمة.
- يناير/كانون الثاني 2005: مقتل 265 هندوسيا في تدافع بالقرب من معبد في ولاية ماهاراشترا الهندية.
- أغسطس/آب 2005: مقتل ما لا يقل عن 1005 في العراق عندما تدافع مواطنون شيعة فوق جسر على نهر دجلة في بغداد جراء ذعرهم من شائعات عن تفجير انتحاري وسط الحشد.
- يناير 2006: مقتل 362 حاجّا عند المدخل الشرقي لجسر الجمرات في مكة المكرمة بسبب التدافع خلال مناسك الحج.
- أغسطس 2008: شائعات عن انهيار أرضي تسببت في تدافع زوار بمعبد ناينا ديفي في ولاية هيماشال براديش الهندية، ولقى ما لا يقل عن 145 حتفهم وأصيب أكثر من 100.
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- سبتمبر/أيلول 2008: مقتل 147 في تدافع بمعبد تشاموندا بالقرب من بلدة جودبور التاريخية الغربية بالهند.
- يوليو 2010: مقتل 19 وإصابة 342 في تدافع الناس داخل نفق خلال مهرجان الموسيقى تكنو لوف باريد في دويسبورج بألمانيا.
- نوفمبر/تشرين الثاني 2010: مقتل 350 في تدافع على جسر في فنومبينه عاصمة كمبوديا في اليوم الأخير من مهرجان للمياه.
- يناير 2013: مقتل أكثر من 230 بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي في بلدة سانتا ماريا جنوبي البرازيل. وتسبب تدافع في موت بعض الضحايا ومنع آخرين من الفرار من الدخان والنيران.
- أكتوبر/تشرين الأول 2013: مقتل 115 أثناء عبور زوار جسرا خرسانيا طويلا باتجاه معبد في ولاية ماديا براديش وسط الهند بعد حالة من الذعر نتيجة انهيار بعض أسوار الجسر.
- سبتمبر 2015: مقتل 717 حاجّا وإصابة 863 في تدافع أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.
- أبريل 2021: مقتل 44 في احتفال ديني مزدحم في إسرائيل.
- نوفمبر 2021: مقتل 9 وإصابة العشرات في تدافع في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
- يناير 2022: لقي 12 هندوسيا حتفهم وأصيب أكثر من 12 في تدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي في كشمير خلال فعاليات بمناسبة العام الجديد.
- يناير 2022: أدى تدافع في كنيسة على مشارف العاصمة الليبيرية مونروفيا إلى مقتل 29 خلال احتفال مسيحي.
- مايو 2022: مقتل 31 خلال تدافع أمام كنيسة في ولاية ريفرز جنوبي نيجيريا بعد اقتحام أشخاص جاؤوا للحصول على طعام بوابة الكنيسة.
- أكتوبر 2022: مقتل 125 وإصابة أكثر من 320 في تدافع بملعب لكرة القدم في إندونيسيا بعد أن سعت الشرطة إلى قمع العنف في الملعب.
المصدر : رويترز