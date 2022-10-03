حزنت والدته لوحدته في ليلة عرسه.. نداء عبر فيسبوك يحوّل فرحا بسيطا إلى مهرجان كبير بالجزائر (فيديو)

حوّلت امرأة عرس ابنها إلى حدث كبير في ولاية خنشلة شرقي الجزائر بعد أن شكت حزنها بسبب قلة الحضور بحفل الحناء الخاص به بسبب وضعهم المادي.

ووجهت صفحة محلية في “خنشلة” نداء إلى كل المحسنين بالمنطقة لحضور عرس الشاب سفيان وإعادة البسمة لوالدته، ليكون الإقبال بعدها كبيرًا من أناس قدموا من مختلف ولايات البلاد.

ووثّق مصورون وناشطون من المنطقة الأعداد الكبيرة للأشخاص والسيارات التي جاءت إلى منطقة “ششار” الواقعة في الولاية المذكورة، لمشاركة سفيان الاحتفال بليلة عمره بعد أن لبوا النداء الذي أطلقته منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل زفاف سفيان حضور مئات السيارات الفاخرة، وتعدادًا شعبيًّا تجاوز الآلاف.

وقال العريس في مقابلة مع وسيلة إعلام محلية إن الأمر بدأ عندما أعدت العائلة كل ما يلزم لحفلة الحناء، إلا أنه لم يأتي أحد، لتحزن أمه التي وصلت قصتها إلى صفحة كبيرة على موقع فيسبوك تدعى “ششار لايف”، والتي بدورها طلبت من الناس المشاركة في العرس، ليقام أكبر حفل في الولاية”.

وأشاد مدونون بهبّة الجزائريين الذين قدموا من شتى ولايات البلاد لإسعاد الشاب سفيان، في حين كتب آخرون “الله يسعد كل من أسهم في زرع البسمة والفرحة بصدر العريس وعروسه وأمه”.