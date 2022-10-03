اكتشف تسلسل جينوم “إنسان منقرض”.. سويدي يحصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2022

حصل الباحث السويدي سفانتي بابو، في مدينة لايبتسيج الألمانية، على جائزة نوبل في الطب هذا العام.

وأعلن معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم، الاثنين، أنه فاز بفضل النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.

ويشغل بابو منصب مدير وعضو علمي في معهد “ماكس بلانك” الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وهو أول باحث يقوم -من بين أمور أخرى- بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.

وصنع بابو اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان (نياندرتال) وهو قريب منقرض للإنسان الحديث، وكذلك من خلال اكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقا هو “دينيسوفان”، وأظهر أن الجينات المساهمة في كل منهما لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.

وقالت جمعية نوبل: “من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشرا متفردين”.

وقد ولد بابو في ستوكهولم عام 1955، وهو يعمل في معهد “ماكس بلانك” للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبتسيج الألمانية منذ 1999.

وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان اللذين اكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.

وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة، ويجري تقليديا افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المنتظر الإعلان عن جائزتَي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، وستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.

وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد الاثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل الذي عاش بين 1833 و1896م، على أن تُسلّم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.