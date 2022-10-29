عشرات القتلى خلال تدافع باحتفالات هالوين في كوريا الجنوبية (فيديو)

قُتل ما لا يقل عن 120 شخصا وأصيب العشرات في تدافع بمنطقة “إيتايون” وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيول خلال احتفالات عيد الهالوين، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، مساء اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الممددين على الأرض وتمت تغطيتهم بأغطية بلاستيكية زرقاء على جانب الطريق.

وقال شهود عيان إن الشوارع المحيطة بموقع الحادث كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنه كان من الصعب على خدمات الطوارئ شق طريقها عبر الحشد لمساعدة الضحايا.

وقال تشوي سونغ المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي للصحفيين في مكان الحادث “حتى الساعة 2.30 فجر (الأحد بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصا وأصيب مئة”.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي “إتايوان” في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من 10 أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالي 20 شخصا ممددا بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.