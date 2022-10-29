الصحة العالمية: الأمراض المعدية تفتك بأكثر من 450 شخصا في أفغانستان خلال 2022

أفادت منظمة الصحة العالمية أن 452 شخصا توفوا في أفغانستان، بسبب الحصبة والإسهال الحاد، في حين تشهد البلاد تفشيا للعديد من الأمراض المعدية.

وأضاف تقرير المنظمة، الجمعة، أن 378 شخصا توفوا بسبب مرض الحصبة، في الأشهر العشرة الماضية، وأن 76 آخرين توفوا في هذا الشهر، جراء الإسهال الحاد.

وأضاف التقرير أن أفغانستان تتعامل مع كوفيد 19 وحمى الضنك وحمى الكونغو والسعال الديكي والملاريا، كما كشف عن تفشي مرض الحصبة والإسهال الحاد في البلاد، مما تسبب في حالات الوفاة.

وأوضح أن 71 ألفا و90 حالة مؤكدة للحصبة، ظهرت في أفغانستان بين يناير/كانون الثاني الماضي و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أدى إلى 378 وفاة، بمختلف أنحاء البلاد.

وأضاف التقرير أن المرض أضر بكل إقليم في أفغانستان، لكن أقاليم باداخشان وكابل وننكارهار وقندوز وهلمند وتخار وهيرات، كانت أكثر تضررا.

وأكد أن 204 آلاف و116 شخصا أصيبوا بإسهال حاد في أفغانستان، منذ مايو/أيار هذا العام، وتوفي 76 منهم. وقد شكل الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 5 سنوات 80% من إجمالي الوفيات.