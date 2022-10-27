العثور على جثة امرأة داخل بطن أفعى في إندونيسيا (فيديو)

عثر قرويون إندونيسيون على جثة امرأة ابتلعتها أفعى (بايثون) ضخمة طولها 5 أمتار.

وقتل السكان المحليون الأفعى، وعند شق بطنها المنتفخة جدًا، شعروا بالصدمة إذ وجدوا جثة كاملة تبيّن أنها لامرأة خمسينية.

مشهد مفجع.. العثور على جثة امرأة في بطن أفعى بإندونيسيا #مباشر #إندونيسيا pic.twitter.com/FJJy2MR9q4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2022

وفي وقت سابق، أبلغ أهل المرأة ذاتها عن اختفائها بعدما خرجت للعمل بإحدى مزارع المطاط.

وعُثر على جثة المرأة كاملة داخل بطن الأفعى.

وتمتلك أفعى (البايثون) القدرة على ابتلاع فريستها نظرًا لأن فكّيها موصولان بأربطة مرنة جدًا ما يمكنهما من التمدّد حول جسم فريسة كبيرة.