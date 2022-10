“سيطعننا البرد هذا العام لكن الخبز أولى”.. الجزيرة مباشر ترصد معاناة نازحين سوريين يقضون شتاء آخر بلا تدفئة (فيديو)

أجمع نازحون سوريون في أحد مخيمات إدلب على أن فصل الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا عليهم، إذ لم يتمكن أغلبهم من توفير عتاد التدفئة.

وقد زارت كاميرا الجزيرة مباشر مخيمًا للنازحين، ونقلت شهادات مؤلمة عن معاناتهم من البرد في ظل الوضع المعيشي المتردي في شمال غرب سوريا.

يثقل فصل الشتاء النازحين في الخيام المهترئة بتكاليف جديدة، إذ ترتفع أسعار المحروقات ووسائل التدفئة شتاءً في ظل انعدام الرقابة بمحافظة إدلب.

يتقاضى العمال من النازحين ما بين 20 و25 ليرة تركية (أقل من دولار ونصف) راتبًا يوميًّا، ويرون أن الخبز أولى بهذا المبلغ من التدفئة.

يستعد النازحون السوريون في المخيمات للشتاء، بجمع النعال البلاستيكية لإحراقها كي يوفروا بعض الدفء لأطفالهم.

وقالت نازحة للجزيرة مباشر: “لا نملك ثمن الخضار فكيف بثمن التدفئة”، وأكدت أنهم لا يتمكنون من شراء حطب التدفئة ولا أخذه من المنظمات الإنسانية.

وتابعت: كل ما سنفعله أننا سنلف الأطفال في بطانيات حتى تحميهم بعض الشيء من شدة البرد.

وتعرف المناطق التي أقيمت فيها مخيمات النازحين في الداخل السوري وعلى الحدود منخفضات جوية شديدة القسوة، بسبب إقامتها في مساحات مرتفعة تخلو من المباني.

Food prices in #Syria have increased by over 500 per cent in the last two years and around 12 million Syrians are now #food insecure. That is more than half the population and 51 per cent more than in 2019.

#WorldFoodDay pic.twitter.com/Htk5TnvKwC

— OCHA Syria (@OCHA_Syria) October 17, 2022