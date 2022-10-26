موسم الهجرة.. ملايين السلطعونات تكسو جزيرة في أستراليا بالأحمر (فيديو)

حوّلت أفواج السلطعون المهاجرة شوارع وغابات جزيرة كريسماس في أستراليا إلى اللون الأحمر.

ورصد مقطع فيديو مشهدًا مهيبًا لملايين من السلطعون وهي تزحف على الطرق وفوق الأشجار، بينما وضعت سلطات الجزيرة لوحة منعت فيها السيارات من عبور الطريق.

ويبدأ موسم هجرة السلطعون إلى المحيط الهندي عابرًا جزيرة كريسماس، ليبدأ عملية التكاثر بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني من كل سنة.

ونقلت تقارير إخبارية أن السلطات الأسترالية تقدّر أن نحو 50 مليون سلطعون أحمر تعيش في الجزيرة، وتصف الهجرة الجماعية بأنها “واحدة من أكثر العمليات الطبيعية المذهلة على الأرض”.

ويقود ذكور السلطعون الأفواج وتتبعها الإناث، وتهاجر من الغابة نحو المحيط الهندي حتى تتمكن من التزاوج، وتسير معًا عبر المدن والجسور المصنوعة خصيصًا لهم، وتغطي الأفواج الحمراء كل شيء في طريقها.

وتسعى حكومة الجزيرة -عبر عدد من التدابير- لحماية أفواج السلطعون ومساعدتها على العبور، في حين يتدفق السياح ليشاهدوا الرحلة المذهلة، ويُسمح للزوار بالسير بين السرطانات الزاحفة مع توخي الحذر.

وأفادت الحكومة بأن عددًا متزايدًا من السلطعون يَنفق خلال الهجرة السنوية بسبب سحق الآلاف بواسطة المركبات، بينما يتعرض البعض الآخر لخطر الجفاف عند عبورها بعض المناطق.

ويتزاوج السلطعون داخل الجحور القريبة من البحر، وتبقى الإناث -التي تفوق عدد الذكور بشكل كبير- في الخلف حتى تصبح جاهزة لإنتاج البيض، وهو ما يحدث في غضون 3 أيام.

وتبقى أفواج السلطعون في الجحور لمدة أسبوعين استعدادًا لتوزيع بيضها في المحيط، وتحشد الإناث على الشاطئ حتى تتمكن من إطلاق بيضها في المياه.