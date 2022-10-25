من ورشة بناء إلى استديو الهواء.. شاب يمني مكافح يطمح أن يصير معلقا رياضيا (فيديو)

يتجه الشاب اليمني منير مبارك إلى الاستوديو للتعليق على مباراة لكرة القدم، قادمًا إليه من ورشة البناء حيث يعمل.

يكافح الشاب اليمني لتحقيق حلمه وكسب قوته كعامل بناء، وذاع صيت مبارك بالتعليق عن هدف للاعب المنتخب اليمني للناشئين أنور الطريقي من علامة الجزاء.

يهوى منير التعليق الرياضي منذ عام 2007، ويمارسه بجانب عمله في البناء، وشارك في التعليق على عدد من المباريات والدوريات المحلية.

أتيحت له الفرصة للتعليق على مباريات المنتخب اليمني للناشئين في تصفيات كأس آسيا من خلال استوديوهات إحدى القنوات بمصر.

أنهى منير دراسته الابتدائية مضطرًا في سن مبكرة بسبب حاجته للعمل، وانتقل بحثًا عن العمل بين محافظات كثيرة في اليمن.

بدأ منير بتقليد المشاهير من معلقي مباريات كرة القدم، ثم التعليق على المباريات في جلسات الأصدقاء ومنها إلى المباريات الحية.

ذاع صيت منير مبارك شيئا فشيئا إلى أن أصبح مطلوبا في الفرق المنظمة للدوريات المحلية بوادي حضرموت للتعليق، في عام 2013، وكانت انطلاقته الفعلية.