خلل مفاجئ يوقف “واتساب” عالميا نحو ساعة بعد وقت قصير من إطلاقه خاصية التخفّي

توقف تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” عن العمل لدى كثير من الأشخاص في أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، حيث أبلغ مستخدمون في آسيا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأوربا عن مشكلات في الإرسال.

وأبلغ عدد من الدول عن توقف تطبيق المحادثة الذي يستخدمه نحو ملياري شخص في العالم عن العمل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكّدت مجموعة “ميتا” الأمريكية أن عطلًا عالميًّا طرأ على تطبيق واتساب للمراسلة اليوم الثلاثاء، وأنها تعمل على إعادة الخدمة “بأسرع ما يمكن”.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) October 25, 2022

من جانبها أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن التطبيق توقف عن العمل بعد وقت قصير من إطلاقه خاصية “التخفّي” التي تسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه رؤيته عندما يتصل بالتطبيق.

وبحسب تقارير تلقّاها موقع (داون ديتيكتور Downdetector) المتخصّص في رصد أعطال الخدمات الرقمية وشكاوى على شبكات التواصل الاجتماعي من مستخدمين للتطبيق، طرأ عطل على التطبيق صباح اليوم الثلاثاء في كافة أنحاء العالم.

وقال الموقع المتخصص إن تقارير المستخدمين أوضحت أن تطبيق واتساب يواجه مشكلات منذ الساعة (07.17 بتوقيت غرينتش) وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الإنترنت.

وأظهر الموقع بعد انقطاع الخدمة حوالي الساعة (07:50 بتوقيت غرينتش) أن أكثر من 68 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل في التطبيق في المملكة المتحدة، وقال إن 19 ألف شخص في سنغافورة و15 ألفا في جنوب أفريقيا أبلغوا عن مشكلات.

وأصبح التطبيق وسيلة اتصال مهمة للأسر والشركات، وعندما توقف مدة ساعات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثّر ذلك في تداول الأصول من العملات المشفرة إلى النفط، قبل أن يتحول التجار إلى منصات بديلة.

ويتتبع موقع “داون ديتيكتور” الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامه الأساسي. لكن يمكن أن يكون الانقطاع قد أثّر في عدد أكبر من المستخدمين.