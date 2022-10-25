“خسرتُ النزال وفزت بالإسلام”.. بطل عالمي ينطق الشهادتين في المسجد الأقصى (فيديو)

اعتنق بطل العالم في رياضة (المواي تاي) البرازيلي تاج رويدا الإسلام، الخميس الماضي، داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو البطل العالمي وهو يضع كوفية فلسطينية على رأسه، ويتخذ وضعية الجلوس في الصلاة مع بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينغ، الفلسطيني رامي زيدان إبراهيم.

وبدأ رامي يلقن تاج الشهادتين، قبل أن يتعانق البطلان احتفاء بدخول الأخير للإسلام.

وقال رامي عبر حسابه على فيسبوك، إن بطل العالم لرياضة (المواي تاي) شارك في مباراة عالمية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الأردن، لكنه خسر المباراة، ثم أكمل رحلته نحو القدس، حيث قرر إشهار إسلامه.

وأضاف أنه اعتنق الإسلام في ثاني أقدس موقع للإسلام، المسجد الأقصى، وأنه كان محظوظًا ليكون وضوئه وصلاته الأولى في المسجد الأقصى.

وكتب رامي “بعد قتاله في الأردن سألت تاج كيف تشعر؟ فأجاب: ربما خسرت القتال، لكني فزت بالإسلام”.

وختم البطل الفلسطيني تدوينته بالقول “تاج، لقد ربحت الكثير يا أخي، لكن هذا حقًا هو أعظم انتصار لك، جزاكم الله الحق في العلم، ويقوي صبركم وإيمانك، ويمنحك خيرًا في الدنيا وما بعدها”.