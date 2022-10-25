صلاة الكسوف.. كيفية أدائها وعدد ركعاتها والدعاء

يشهد العالم، الثلاثاء، كسوفًا جزئيًّا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلام كامل.

وتبدأ الظاهرة من أيسلندا، مرورًا بأوربا وشمال شرقي أفريقيا والشرق الأوسط، وتنتهي قبالة الهند، وفق المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريبًا، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليًّا.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و”لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان”، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف بشروط معينة، هي:

أن يكون الطقس جيدًا.

النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة لتجنب حروق العين.

استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

كيفية صلاة الكسوف

وفقًا لموقع إسلام أون لاين، اتفق العلماء على أن صلاتَي الكسوف والخسوف سُنّة مؤكدة على الرجال والنساء، وأن من الأفضل أداءها في جماعة، وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيها، ويُنادى لها “الصلاة جامعة”.

فقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا” (متفق عليه).

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

كما شرحت دار الإفتاء خطوات أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، وهي:

الركعة الأولى:

تكبيرة الإحرام.

دعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك، لا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).

الاستعاذة والبسملة.

قراءة الفاتحة، ثم سورة طويلة.

الركوع طويلًا والتسبيح.

التسبيح والحمد بعد القيام من الركوع.

قراءة الفاتحة وسورة أقل من الأولى.

الركوع طويلًا ولكن أقل من الركوع الأول.

التسبيح والحمد بعد القيام من الركوع مع عدم الإطالة.

السجود سجدتين طويلتين مع عدم الإطالة بينهما.

الركعة الثانية: