ناشطون يلطخون وجه تمثال الملك تشارلز للمطالبة بإيقاف تراخيص استخراج النفط (فيديو)

واصل ناشطون من حركة “أوقفوا النفط” البريطانية فعالياتهم الاحتجاجية لإيقاف إصدار تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز، إذ أقدم ناشطان من الحركة على تلطيخ تمثال شمعي للملك تشارلز ملك بريطانيا في متحف مدام توسو الشهير.

ووثّق الناشطان -في مقطع فيديو نشرته الحركة عبر تويتر- ما فعلاه، إذ يتقدمان نحو التمثال ويخلعان ملابسهما الخارجية ليظهر قميص عليه عبارة “أوقفوا النفط”، قبل أن يُخرجا من حقائبهما قطعتين من الكيك (الكعك) ويلطخا وجه التمثال وسط اعتراض الحضور.

ووجّها حديثهما إلى الجمهور “العِلم واضح، والطلب بسيط، فقط أوقفوا منح تصريحات جديدة لاستخراج النفط والغاز”، وأضافا “إنها فقط قطعة من الكيك”.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂 👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

وقالت الحركة إن الناشطيْن هما إيليدا مكفادين (20 عامًا) والرسام توم جونسون (29 عامًا)، إذ ينشط الثنائي ضمن الحركة المناخية الشهيرة.

وألمحت الحركة إلى أن هذه الفعالية جاءت قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، الذي وردت أنباء أن الملك تشارلز لن يشارك فيه بناءً على طلب من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

"Time for words has moved to the time for action"@JustStop_Oil supporters recite the words of King Charles in cake throwing stunt at Madam Tussauds. "We are being confronted…demanding immediate action and not just words"#JustStopOil #KingCharles #MadamTussauds pic.twitter.com/qz0wQnmePW — Rich Felgate (@richfelgate) October 24, 2022

وأفاد المتحف بأن المتظاهرين دخلوا صالة العرض، صباح الاثنين، وتعامل الفريق الأمني الخاص بالمتحف معهم بسرعة بعد تلطيخ التمثال، كما أفاد بأنه تقرر إغلاق الجناح الخاص بالعائلة الملكية فقط مؤقتًا.

At approximately 10.50am today (Oct 24) protestors entered the 'World Stage' Zone at Madame Tussauds London and appeared to throw what is believed to be cake at our figures of The Royal Family. (1/2) — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 24, 2022

وقالت شرطة لندن في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها ألقت القبض على الناشطيْن، ومعهما 4 متهمين بارتكاب أضرار جنائية مرتبطة بالحادث.

We responded quickly to an incident at Madame Tussauds after two people threw food at a statue at approximately 10:50hrs. They have both been arrested for criminal damage. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) October 24, 2022

ويُعَد متحف مدام توسو من أشهر متاحف الشمع في العالم، ومن أبرز معالم لندن، إذ أنشئ عام 1836، ويحتوى على تماثيل للعديد من الشخصيات المرموقة.