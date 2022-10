ناشطون يلطخون وجه تمثال الملك تشارلز للمطالبة بإيقاف تراخيص استخراج النفط (فيديو)

واصل ناشطون من حركة “أوقفوا النفط” البريطانية فعالياتهم الاحتجاجية لإيقاف إصدار تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز، إذ أقدم ناشطان من الحركة على تلطيخ تمثال شمعي للملك تشارلز ملك بريطانيا في متحف مدام توسو الشهير.

ووثّق الناشطان -في مقطع فيديو نشرته الحركة عبر تويتر- ما فعلاه، إذ يتقدمان نحو التمثال ويخلعان ملابسهما الخارجية ليظهر قميص عليه عبارة “أوقفوا النفط”، قبل أن يُخرجا من حقائبهما قطعتين من الكيك (الكعك) ويلطخا وجه التمثال وسط اعتراض الحضور.

ووجّها حديثهما إلى الجمهور “العِلم واضح، والطلب بسيط، فقط أوقفوا منح تصريحات جديدة لاستخراج النفط والغاز”، وأضافا “إنها فقط قطعة من الكيك”.

👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents. #FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

وقالت الحركة إن الناشطيْن هما إيليدا مكفادين (20 عامًا) والرسام توم جونسون (29 عامًا)، إذ ينشط الثنائي ضمن الحركة المناخية الشهيرة.

وألمحت الحركة إلى أن هذه الفعالية جاءت قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، الذي وردت أنباء أن الملك تشارلز لن يشارك فيه بناءً على طلب من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

"Time for words has moved to the time for action"@JustStop_Oil supporters recite the words of King Charles in cake throwing stunt at Madam Tussauds.

"We are being confronted…demanding immediate action and not just words"#JustStopOil #KingCharles #MadamTussauds pic.twitter.com/qz0wQnmePW

