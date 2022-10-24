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ناشطون يلطخون وجه تمثال الملك تشارلز للمطالبة بإيقاف تراخيص استخراج النفط (فيديو)

أقدم ناشطان من حركة "أوقفوا النفط" على تلطيخ تمثال شمعي للملك تشارلز ملك بريطانيا
24/10/2022-|آخر تحديث: 24/10/202208:38 PM (مكة المكرمة)

واصل ناشطون من حركة “أوقفوا النفط” البريطانية فعالياتهم الاحتجاجية لإيقاف إصدار تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز، إذ أقدم ناشطان من الحركة على تلطيخ تمثال شمعي للملك تشارلز ملك بريطانيا في متحف مدام توسو الشهير.

ووثّق الناشطان -في مقطع فيديو نشرته الحركة عبر تويتر- ما فعلاه، إذ يتقدمان نحو التمثال ويخلعان ملابسهما الخارجية ليظهر قميص عليه عبارة “أوقفوا النفط”، قبل أن يُخرجا من حقائبهما قطعتين من الكيك (الكعك) ويلطخا وجه التمثال وسط اعتراض الحضور.

ووجّها حديثهما إلى الجمهور “العِلم واضح، والطلب بسيط، فقط أوقفوا منح تصريحات جديدة لاستخراج النفط والغاز”، وأضافا “إنها فقط قطعة من الكيك”.

وقالت الحركة إن الناشطيْن هما إيليدا مكفادين (20 عامًا) والرسام توم جونسون (29 عامًا)، إذ ينشط الثنائي ضمن الحركة المناخية الشهيرة.

وألمحت الحركة إلى أن هذه الفعالية جاءت قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، الذي وردت أنباء أن الملك تشارلز لن يشارك فيه بناءً على طلب من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وأفاد المتحف بأن المتظاهرين دخلوا صالة العرض، صباح الاثنين، وتعامل الفريق الأمني الخاص بالمتحف معهم بسرعة بعد تلطيخ التمثال، كما أفاد بأنه تقرر إغلاق الجناح الخاص بالعائلة الملكية فقط مؤقتًا.

وقالت شرطة لندن في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها ألقت القبض على الناشطيْن، ومعهما 4 متهمين بارتكاب أضرار جنائية مرتبطة بالحادث.

ويُعَد متحف مدام توسو من أشهر متاحف الشمع في العالم، ومن أبرز معالم لندن، إذ أنشئ عام 1836، ويحتوى على تماثيل للعديد من الشخصيات المرموقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات